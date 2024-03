INSS prorroga validade de concurso realizado em 2022 por um ano

A- A+

3.144 pessoas foram aprovadas para o concurso do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou por mais um ano a validade do concurso público para o cargo de técnico do seguro social realizado em 2022. A prorrogação começa a contar em 4 de maio, quando o processo seletivo perderia a validade. Segundo o órgão, "a medida visa a garantir a continuidade e a eficácia no preenchimento das vagas necessárias para o adequado funcionamento do instituto".

"O INSS chegou a ter 42 mil servidores, atualmente temos pouco mais de 19 mil, contando com os novos servidores. Obviamente, não conseguiremos recompor o quadro anterior, mas estamos buscando diminuir o déficit de pessoal", disse o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

O concurso de 2022 teve 3.144 pessoas aprovadas. Desse total, 1.000 foram chamadas e passaram pelo curso de formação. Segundo o INSS, 48 remanescentes dessa turma foram reconvocados com outros 250 concursados e realizaram o curso de formação no início do ano.

Desse segundo grupo, 274 foram aprovados no curso de formação, 22 pessoas desistiram e duas foram reprovadas. A lista de aprovados nesse grupo foi publicada no Diário Oficial da União nesta semana.

Os candidatos aprovados no concurso terão uma remuneração inicial de até R$ 5.905,79 para jornada de trabalho de 40 horas. Entre as atividades que serão executadas pelos novos servidores estão: atendimento ao público; orientação, informação e conscientização previdenciária; e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários.