Iphan publica edital de concurso com 31 vagas temporárias e salário de até R$ 9 mil Instituto oferece oportunidades para cargos de nível superior; provas devem ocorrer em 23 de fevereiro de 2025 Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 13h44 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h44 )

Inscrições começam em 9 de dezembro Divulgação/CAU BR

O concurso do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) abriu 31 vagas temporárias, nesta quarta-feira (4), para cargos de nível superior. A remuneração inicial varia entre R$ 6 mil e R$ 9 mil, com direito a auxílio alimentação. As inscrições serão abertas de 9 de dezembro a 7 de janeiro de 2025, com o valor de R$ 110.

As oportunidades ofertadas são para as áreas de analista ambiental (5 vagas), antropologia (2 vagas), arqueologia (15 vagas), arquitetura e urbanismo (2 vagas), educação patrimonial (2 vagas) e geoprocessamento de dados (5 vagas).

De acordo com o edital, para o cargo de analista ambiental, é necessário graduação completa em qualquer área. No caso das demais áreas, é preciso nível superior na respectiva área.

A aplicação do certame está prevista para 23 de fevereiro, em Brasília. Os candidatos deverão responder uma prova objetiva com 80 questões sobre conhecimentos básicos e específicos.

Se aprovado, o candidato passará por avaliação de títulos. Nesta etapa será possível incrementar a pontuação ao apresentar especializações acadêmicas. O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

O concurso oferecerá isenção da taxa de inscrição para membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) ou doadores de medula óssea. O pedido pode ser feito de 9 a 11 de dezembro, no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), banca organizadora do concurso.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles