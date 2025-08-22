Mega-Sena volta a acumular e poderá pagar R$ 28 milhões no sábado; veja os números sorteados As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 21/08/2025 - 21h07 (Atualizado em 21/08/2025 - 21h07 ) twitter

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (21), em São Paulo. O concurso 2.904 teve os seguintes números sorteados: 02- 37 - 38 - 46 - 52 - 55.

Com isso, o prêmio voltou a acumular e poderá pagar R$ 28 milhões no concurso de sábado (23).

Os 5 acertos tiveram 10 apostas ganhadoras, que receberão R$ 110.552,20 cada uma.

Já os 4 acertos registraram 1.190 vencedores, com prêmio de R$ 1.531,33 para cada.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante.

Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

