Previsão média mensal de arrecadação com IOF é de R$ 1,6 bi, diz secretário da Receita Com aval do STF e ajustes no decreto, governo espera arrecadar R$ 8,4 bilhões com o aumento do IOF até o fim de 2025 Economia|Do Estadão Conteúdo 22/07/2025 - 21h34 (Atualizado em 22/07/2025 - 21h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Barreirinhas lembrou que houve perda de um período de arrecadação, antes da revogação da liminar do IOF Bruno Peres/Agência Brasil - 19.03.2025

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta terça (22) que a previsão média mensal de arrecadação com o decreto presidencial que aumentou as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é de R$ 1,6 bilhão.

Ou seja, R$ 8,4 bilhões deverão ser arrecadados com o decreto do IOF neste ano de 2025.

RESUMO DA NOTÍCIA O secretário da Receita Federal prevê arrecadação mensal de R$ 1,6 bilhão com o aumento do IOF.

Expectativa é que a arrecadação total chegue a R$ 8,4 bilhões até o fim de 2025.

A decisão do STF manteve a maioria das alíquotas do decreto, exceto para operações de risco sacado.

Ajustes feitos após a decisão judicial resultaram na nova projeção de R$ 8,4 bilhões para a arrecadação em 2025. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na semana passada, decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi favorável ao governo na questão do IOF, mantendo boa parte do decreto original, o que garante a majoração das alíquotas sobre algumas operações.

A exceção foi a derrubada do trecho do decreto que previa a cobrança de IOF sobre operações de risco sacado.

‌



A projeção inicial de arrecadação para 2025 era de R$ 12 bilhões mas foram retirados R$ 452 milhões referentes ao risco sacado, chegando em um total de R$ 11,5 bilhões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perda em período da arrecadação

Barreirinhas disse ainda que houve perda de um período de arrecadação, antes da revogação da liminar. Além disso, um terço de dezembro não é contabilizado para 2025 porque só é recebido em janeiro de 2026.

‌



Segundo o secretário, foram feitos todos os ajustes decorrentes da sustação do decreto e da decisão judicial para se chegar ao cálculo de R$ 8,4 bilhões de arrecadação em 2025.

“A média mensal de arrecadação com todos esses ajustes é em torno de R$ 1,6 bilhão. Quando você multiplica isso por cinco meses, nós temos R$ 8,370 bilhões de efetiva arrecadação”, calculou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp