Projeção é de juros a 12,75% no final do ano, afirma economista
Rodrigo Simões analisa o mercado e acredita que Selic será mantida pelo Copom nesta quarta (28), mas sofrerá queda gradual ao longo de 2026
O Copom (Comitê de Política Monetária) decide nesta quarta-feira (28) se mantém ou não a taxa Selic em 15% ao ano. Os juros básicos estão no maior nível em quase 20 anos. Analistas do mercado acreditam na manutenção da taxa básica de juros.
Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (28), o economista e professor Rodrigo Simões fala que 83% do mercado espera que a taxa seja mantida ao final da reunião, e 16% aposta em um corte de 0,5%.
De acordo com as projeções da Faculdade do Comércio, segundo Simões, os juros devem permanecer a 15% em janeiro, mas terão uma queda ao longo do ano, chegando a 12,75% ao ano em dezembro.
Ele afirma que essa projeção se deve ao cenário da economia: “O mercado de trabalho ainda continua super ativo, baixíssima taxa de desemprego, a economia ainda segue pujante, resiliente [...]. Não dá para você baixar os juros assim de forma tão rápida, principalmente por esse acordo do Mercosul sendo assinado, quem sabe até o meio do ano, eliminando tarifas”, analisa.
Em relação ao cenário doméstico, Rodrigo afirma que essa taxa de juros encarece o custo do crédito, o financiamento e o pagamento de dívidas: “O que a sociedade precisa entender e cada vez mais participar é das decisões dos governantes [...]. Nós precisamos como país ter também uma postura mais fiscalista. Significa verificar, monitorar, acompanhar como está o desempenho dos gastos públicos”, diz.
