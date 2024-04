Acionistas do Banco do Brasil barram aumento salarial e aprovam reajuste de 4,62% A presidente, os vice-presidentes e diretores do Banco do Brasil terão um aumento de apenas 4,62% em suas remunerações. Os acionistas...

Revista Oeste| 27/04/2024 - 09h33 (Atualizado em 27/04/2024 - 09h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share