Alta da Selic: Brasil sobe para 3º em ranking mundial de juros reais

Ranking de juros reais entre países do mundo; Brasil ocupa o 3º lugar Revista Oeste - Economia

No ranking mundial de juros reais para o mês de junho de 2025, o Brasil subiu da quarta para a terceira posição. Apesar de uma ligeira redução no quesito, de 8,79% para 8,65% ao ano, a queda acentuada na taxa de juros da Argentina, de 9,35% para 3,92% ao ano, contribuiu para a mudança. Os argentinos caíram do segundo para o oitavo lugar.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

