Amapá pode ter mais petróleo do que Dubai

Hoje, com carros luxuosos desfilando pelas ruas e prédios suntuosos compondo a paisagem, Dubai era um lugar inóspito décadas atrás. A energia para tanta transformação veio do petróleo. No Norte do Brasil, um estado pouco habitado tem reservas desse mineral que superam as do país árabe. É o Amapá, cuja força submersa no solo marinho promete criar um oásis de riqueza cercado pela floresta.

