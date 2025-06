Arrecadação com impostos pelo governo federal chega a R$ 1,7 trilhão O governo federal arrecadou pouco mais de R$ 1,7 trilhão de impostos até o começo do mês de junho de 2025. Os dados são do painel...

Revista Oeste|Do R7 07/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 07/06/2025 - 07h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share