Arrecadação de impostos do governo federal se aproxima de R$ 1,3 trilhão O governo federal está próximo de recolher R$ 1,3 trilhão do pagador de impostos em 2025, segundo informações colhidas no Impostômetro...

Revista Oeste 26/04/2025 - 07h00

