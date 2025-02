As mais lidas do mês: quais são as maiores empresas de papel e celulose no Brasil? Neste fim de janeiro, Oeste traz novamente aos leitores as reportagens que mais fizeram sucesso ao longo do último mês de 2024. O... Revista Oeste|Do R7 31/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fachada da Suzano

Neste fim de janeiro, Oeste traz novamente aos leitores as reportagens que mais fizeram sucesso ao longo do último mês de 2024. O texto abaixo, publicado originalmente em 26 de dezembro, informa que a indústria de papel e celulose no Brasil vive um ciclo de crescimento promissor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e descubra mais sobre as principais empresas do setor!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Cade deve monitorar fusão entre Azul e Gol, diz CEO da Latam

Saiba quais são os produtos mais importados e exportados entre Brasil e EUA

Stanley anuncia recall de 2 modelos de garrafas térmicas; entenda