Aumento do ICMS nos Estados: 'Impacto nas receitas é incerto', diz especialista O aumento do ICMS sobre importações de e-commerces internacionais, de 17% para 25%, promete alterar significativamente a dinâmica... Revista Oeste|Do R7 07/12/2024 - 15h29 (Atualizado em 07/12/2024 - 15h29 )

Petróleo | Os especialistas afirmam que a forte produção de petróleo nos Estados Unidos deve 'moderar' os aumentos nos preços do produto | Foto: Reprodução/Redes sociais

O aumento do ICMS sobre importações de e-commerces internacionais, de 17% para 25%, promete alterar significativamente a dinâmica do mercado brasileiro. A alteração teve definição na 47ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e vai valer a partir de abril de 2025.

