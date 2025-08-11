Azul corta 53 rotas e encerra operações em 13 cidades do Brasil A Azul Linhas Aéreas, em meio a um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio, anunciou que encerrará as atividades... Revista Oeste|Do R7 11/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h58 ) twitter

Minas Gerais, Brazil - January 23, 2025: Detail of the retractable ribbon with the Azul airline brand at the BH Airport international airport (CNF) in Belo Horizonte Sidney de Almeida/Shutterstock

A Azul Linhas Aéreas, em meio a um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio, anunciou que encerrará as atividades em 13 cidades brasileiras e suspenderá 53 rotas. Os detalhes sobre quais municípios e trajetos serão interrompidos não foram divulgados pela companhia até o momento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais informações sobre essa importante mudança no setor aéreo.

