Banco Central foi informado em setembro de 2023 sobre o risco de falência do Banco Master

Banco Central | Foto: Raphael Ribeiro/BCB; BC

O Banco Central do Brasil (BC) foi avisado em setembro de 2023 sobre os riscos de falência do Banco Master. A instituição financeira enfrentava problemas por causa das operações arriscadas comandadas do dono, Daniel Vorcaro.

Para entender todos os detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

