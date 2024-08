Banco Central Reafirma Compromisso com a Meta de Inflação O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 12, que a instituição fará "o que for preciso...

Revista Oeste|Do R7 12/08/2024 - 12h45 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌