Banco Central vai gastar mais de R$ 1 milhão com estúdio

O Banco Central do Brasil vai gastar cerca de R$ 1,13 milhão com a construção de um estúdio de gravação e a produção de vídeos institucionais. De acordo com os editais, o banco disponibilizou mais de R$ 711, 5 mil para a obra do estúdio e pouco mais de R$ 419 mil para a produção audiovisual.

