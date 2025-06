Revista Oeste |Do R7

Banco prevê fim do ciclo de alta e manutenção da Selic em 14,75% O Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) em 14,75% ao ano na...

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) em 14,75% ao ano na próxima reunião, marcada para quarta-feira 18.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes sobre as previsões do UBS BB e o impacto na economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: