BC reduz reservas em dólares e aumenta vulnerabilidade do Brasil, afirmam economistas

A preocupação com as contas externas do Brasil voltou a ganhar destaque no mercado financeiro. O tema, que anteriormente parecia resolvido na economia nacional, ressurgiu com força. A saída expressiva de dólares em dezembro, impulsionada pela intervenção do Banco Central (BC) no câmbio, atingiu um recorde dentro do regime de flutuação cambial. Ao mesmo tempo, o déficit das transações correntes, que mede a entrada e saída de recursos do país, piorou significativamente.

Para entender melhor as implicações dessa situação, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

