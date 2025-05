Benefício de transição do Bolsa Família deixará de ser pago em junho O Benefício Extraordinário de Transição (BET), estabelecido para famílias que tiveram redução no valor do Bolsa Família em comparação... Revista Oeste|Do R7 13/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h07 ) twitter

Auxílio Brasil Revista Oeste - Economia

O Benefício Extraordinário de Transição (BET), estabelecido para famílias que tiveram redução no valor do Bolsa Família em comparação ao Auxílio Brasil, deixará de ser pago a partir do próximo mês.

