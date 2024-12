‘Bets chinesas’ movimentam dinheiro por fraude e vítimas são ameaçadas ‘Bets chinesas’ movimentam dinheiro por fraude e vítimas são ameaçadas Revista Oeste|Do R7 02/12/2024 - 12h10 (Atualizado em 02/12/2024 - 12h10 ) twitter

Bets chinesas

A operação das chamadas “bets chinesas” com apostas online irregulares se apropria, sem autorização, de dados pessoais de brasileiros para abrir contas bancárias usadas para movimentar o dinheiro em jogos como o do “tigrinho”. É o que aponta uma apuração exclusiva do jornal O Estado de S.Paulo.

