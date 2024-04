Boeing enfrenta desafios financeiros após incidente em voo

Empresa lida com as consequências do incidente em que um avião perdeu uma porta durante o voo, em janeiro. O prejuízo de US$ 355 milhões no primeiro trimestre do ano reflete os desafios financeiros enfrentados pela Boeing.

