Boletim Focus: mercado projeta inflação a 5,5% e juros a 15% em 2024 Analistas de mercado que participam do Boletim Focus projetaram nova alta da inflação para 2024: o Índice de Preços ao Consumidor... Revista Oeste|Do R7 27/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 09h27 ) twitter

Many bundles of US dollars bank notes

Analistas de mercado que participam do Boletim Focus projetaram nova alta da inflação para 2024: o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar em 5,5%, conforme o relatório divulgado nesta segunda-feira, 27, pelo Banco Central.

