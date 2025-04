Bolsas de valores internacionais fecham em queda com anúncio de Trump As bolsas de valores internacionais registraram quedas acentuadas nesta quinta-feira, 3, depois do anúncio de tarifas de importação...

As bolsas de valores internacionais registraram quedas acentuadas nesta quinta-feira, 3, depois do anúncio de tarifas de importação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O mercado considerou as taxas mais agressivas do que o esperado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: