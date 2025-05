Brasil domina ranking das pessoas mais ricas da América do Sul Três dos cinco bilionários mais ricos da América do Sul são do Brasil, segundo levantamento em tempo real da revista Forbes. O destaque... Revista Oeste|Do R7 01/05/2025 - 23h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 23h00 ) twitter

Brasil, São Paulo, SP. 21/11/2013. Jorge Paulo Lemann durante evento da Google que lançou o Youtube Edu, uma plataforma de vídeos de educação dentro do Youtube. - Crédito:FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Código imagem:178111 FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

Três dos cinco bilionários mais ricos da América do Sul são do Brasil, segundo levantamento em tempo real da revista Forbes. O destaque vai para Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que lidera o ranking regional com um patrimônio estimado em US$ 29,8 bilhões.

Para mais detalhes sobre os bilionários da América do Sul, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

