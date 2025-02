Brasil pode enfrentar recessão em 2025, diz economista do Bradesco Em entrevista à revista Veja, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, expressou preocupações sobre a possibilidade de o... Revista Oeste|Do R7 05/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h27 ) twitter

Fernando Honorato é o economista-chefe do Bradesco | Foto: Divulgação/Bradesco

Em entrevista à revista Veja, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, expressou preocupações sobre a possibilidade de o Brasil entrar em recessão no segundo semestre de 2025.

Para entender melhor as implicações dessa análise e o que pode acontecer com a economia brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

