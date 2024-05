Brasil registra maior deficit nas contas externas desde 2021 Saldo ficou negativo em US$ 4,6 bilhões, em comparação com o superávit de US$ 698 milhões do mesmo mês de 2023Leia a matéria completa...

