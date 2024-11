Brasil registra maior rombo nas contas externas em 5 anos Brasil registra maior rombo nas contas externas em 5 anos Revista Oeste|Do R7 25/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 11h49 ) twitter

Gráfico Balança Comercial

Em outubro, o Brasil registrou um rombo nas contas externas de US$ 5,88 bilhões, o maior para este mês em 5 anos. O valor contrasta com o superavit de US$ 451 milhões do ano anterior. O Banco Central (BC) divulgou os dados na manhã desta segunda-feira, 25, por meio do relatório "Estatísticas do setor externo".

