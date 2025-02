Brasil tem 2 milhões de demissões em dezembro

Revista Oeste |Do R7

O Brasil fechou 535.547 vagas de emprego e demitiu 2.059.798 pessoas em dezembro do ano passado, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quinta-feira, 30.

