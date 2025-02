Brasileiros já pagaram R$ 500 bilhões de impostos em 2025 O impostômetro instalado no Centro Histórico de São Paulo, próximo à sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostra que... Revista Oeste|Do R7 08/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ASCP Impostos Brasil

O impostômetro instalado no Centro Histórico de São Paulo, próximo à sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostra que a arrecadação de impostos deve atingir R$ 500 bilhões no próximo domingo, 9, às 06h09. Trata-se de um aumento de 8%, em relação ao mesmo período do ano passado (cerca de R$ 460 bilhões).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes sobre a arrecadação de impostos no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Mega-Sena: Caixa sorteia prêmio de R$ 39 milhões neste sábado

Receita da NFL é cinco vezes maior do que toda a publicidade no Brasil

Pix fica fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira, 7