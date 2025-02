Caged: geração de empregos cai quase 21% em janeiro Em janeiro, o Brasil registrou a criação de 137,3 mil empregos formais, o que representa uma redução de 20,72% em relação a janeiro... Revista Oeste|Do R7 26/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h07 ) twitter

ministério do trabalho

Em janeiro, o Brasil registrou a criação de 137,3 mil empregos formais, o que representa uma redução de 20,72% em relação a janeiro de 2024, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quarta-feira, 26.

