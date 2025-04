Concurso 2850 da Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões nesta terça, 8

O concurso 2850 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 25 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio vai ocorrer nesta terça-feira, 8, a partir das 20h, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. O prazo limite para o registro das apostas é até as 19h do mesmo dia.

