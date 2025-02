Confiança do consumidor diminui no mês de janeiro, diz pesquisa Uma pesquisa da PiniOn, realizada para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostrou que o Índice Nacional de Confiança (INC... Revista Oeste|Do R7 06/02/2025 - 10h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h47 ) twitter

Café Consumidor Brasil

Uma pesquisa da PiniOn, realizada para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), mostrou que o Índice Nacional de Confiança (INC) do consumidor, em janeiro, foi de 102 pontos. Trata-se de uma diminuição de 1% em relação a dezembro e 2,8% na comparação com o mesmo período de 2024.

