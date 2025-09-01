Confiança empresarial cai pelo 3º mês seguido no Brasil, diz FGV
O Índice de Confiança Empresarial do FGV Ibre recuou 2,4 pontos, em agosto, e ficou em 88,2. Depois da terceira queda seguida, o índice retorna à faixa dos 80 pontos pela primeira vez desde março de 2021, quanto ficou em 87,8. O Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou os dados nesta segunda-feira, 1º.
Para entender melhor essa tendência preocupante e suas implicações
