Confiança empresarial cai pelo 3º mês seguido no Brasil, diz FGV O Índice de Confiança Empresarial do FGV Ibre recuou 2,4 pontos, em agosto, e ficou em 88,2. Depois da terceira queda seguida, o índice... Revista Oeste|Do R7 01/09/2025 - 14h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h58 ) twitter

Gráfico FGV Revista Oeste - Economia

O Índice de Confiança Empresarial do FGV Ibre recuou 2,4 pontos, em agosto, e ficou em 88,2. Depois da terceira queda seguida, o índice retorna à faixa dos 80 pontos pela primeira vez desde março de 2021, quanto ficou em 87,8. O Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou os dados nesta segunda-feira, 1º.

