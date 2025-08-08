Logo R7.com
Confira os números da Mega-Sena

Confira os números da Mega-Sena

O concurso 2898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 7, sorteou as seguintes dezenas: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48. O prêmio estimado era de R$ 3,5 milhões. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A extração dos números foi transmitida ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal, no YouTube.

