Conflito de Terras: Justiça Convoca Entidades para Esclarecimentos

Revista Oeste |Do R7

O conflito jurídico entre a Paper Excellence, de origem sino-indonésia, e a J&F, grupo dos irmãos Wesley e Joesley Batista, pelo controle da Eldorado Celulose, sediada em Mato Grosso do Sul, começa a repercutir em outros casos. A Justiça já iniciou a convocação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da União, do Ministério Público e de alguns sócios estrangeiros, como a Shell, para se pronunciarem sobre a posse de terras por estrangeiros nas empresas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Economia: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.