Controvérsia nas Olimpíadas: C Spire Retira Patrocínio Após Ato Blasfêmico A empresa de telecomunicações norte-americana C Spire retirou o patrocínio da Olimpíada de Paris depois de uma encenação blasfêmica... Revista Oeste|Do R7 31/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h13 ) ‌



A empresa de telecomunicações norte-americana C Spire retirou o patrocínio da Olimpíada de Paris depois de uma encenação blasfêmica do quadro Última Ceia, recriada por um grupo de drag queens. O caso ocorreu durante a abertura do evento esportivo, na última sexta-feira, 26.

