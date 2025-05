Correios registram prejuízo de R$ 1,7 bilhão no 1º trimestre de 2025 A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) fechou o primeiro trimestre de 2025 com um prejuízo líquido de R$ 1,725 bilhão... Revista Oeste|Do R7 31/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 31/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente dos Correios mantém dois investigados pelo MPF entre os assessores Revista Oeste - Economia

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) fechou o primeiro trimestre de 2025 com um prejuízo líquido de R$ 1,725 bilhão. No mesmo período do ano anterior, a estatal havia registrado resultado negativo de R$ 801 milhões — uma alta de 115%.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante dos Correios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Impostos arrecadados pelo governo ultrapassam R$ 1,6 trilhão

Moody’s rebaixa nota do Brasil por ‘vulnerabilidades fiscais’

Comissão identifica falhas na aquisição do KaBuM! pelo Magazine Luiza