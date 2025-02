Criptomoeda de Trump dispara e está entre as 20 maiores do mundo A recém-lançada criptomoeda de Donald Trump atingiu nesta segunda-feira, 20, quase US$ 12 bilhões em valor de mercado. Enquanto isso...

