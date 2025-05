Depois de instabilidade, Caixa regulariza aplicativo do FGTS A Caixa Econômica Federal informou que regularizou o funcionamento do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta...

A Caixa Econômica Federal informou que regularizou o funcionamento do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta segunda-feira, 26, depois de relatos de instabilidade. A falha impediu a visualização correta do saldo por parte de alguns trabalhadores.

