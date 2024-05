Descubra o impacto da reforma tributária com o Simulador do Banco Mundial Objetivo é fomentar o debate sobre a mudança no sistema tributário do país, informou a instituiçãoLeia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 21/05/2024 - 19h33 (Atualizado em 21/05/2024 - 19h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share