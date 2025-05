Dia Livre de Impostos: mais de 100 mil lojas devem participar da ação Consumidores de todas as regiões do país terão descontos expressivos em produtos e serviços durante o Dia Livre de Impostos, que será... Revista Oeste|Do R7 27/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h57 ) twitter

Os impostos federais mais comuns são cinco: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins e INSS | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Revista Oeste - Economia

Consumidores de todas as regiões do país terão descontos expressivos em produtos e serviços durante o Dia Livre de Impostos, que será promovido em 29 de junho. A iniciativa, com abrangência nacional, visa a mostrar o peso dos tributos no preço final pago pelo cliente. Em alguns casos, a redução pode chegar a 70% sobre o valor habitual. Mais de 100 mil lojas devem participar da ação.

