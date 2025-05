Dívida bruta do Brasil atinge mais de R$ 9 trilhões em abril A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) no Brasil somou R$ 9,1 trilhões em abril. O valor equivale a 76,2% do Produto Interno Bruto... Revista Oeste|Do R7 30/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cálculo do salário mínimo leva em conta a inflação dos últimos 12 meses, encerrando-se em novembro, e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores | Revista Oeste - Economia

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) no Brasil somou R$ 9,1 trilhões em abril. O valor equivale a 76,2% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Banco Central (BC) divulgados nesta sexta-feira, 30. Em março, o indicador do DBGG estava em 75,9% do PIB.

Para mais detalhes sobre a situação da dívida no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Aumento do IOF gera inflação, diz ex-diretor do Banco Central

Prazo para declarar o IRPF 2025 termina hoje; Receita ainda aguarda 7 milhões de envios

Estatais registram maior déficit em 20 anos no 1º quadrimestre, de R$ 2,7 bi