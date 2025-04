Dívida da Venezuela com Brasil aumenta em mais de US$ 50 milhões, em 2025 As negociações sobre a dívida bilionária da Venezuela com o Brasil permanecem travadas, enquanto o valor continua a aumentar. Nos... Revista Oeste|Do R7 15/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernando Haddad

As negociações sobre a dívida bilionária da Venezuela com o Brasil permanecem travadas, enquanto o valor continua a aumentar. Nos primeiros três meses de 2025, o débito subiu US$ 53 milhões, o que equivale a cerca de R$ 311 milhões, conforme a cotação atual da moeda norte-americana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para mais detalhes sobre essa situação financeira crítica.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Em crise, Voepass anuncia demissões em massa: ‘Reflexo dos acontecimentos’

Americanas: edital dá prazo a ‘interessados e lesados’ entrarem na ação sobre rombo de R$ 20 bi

Mailson da Nóbrega prevê colapso fiscal no Brasil até 2027