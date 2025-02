Dívida pública brasileira é a 3ª maior entre 20 principais emergentes A dívida pública do Brasil se tornou uma questão central na economia, figurando como a terceira maior entre 20 principais países emergentes... Revista Oeste|Do R7 13/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h06 ) twitter

Many bundles of US dollars bank notes

A dívida pública do Brasil se tornou uma questão central na economia, figurando como a terceira maior entre 20 principais países emergentes. Essa situação gera desconfiança entre investidores, impacta o valor do dólar e as taxas de juros. Segundo agências de classificação de risco, esse fator é um dos principais obstáculos para o país melhorar sua nota de crédito e recuperar o grau de investimento.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

