Dívida pública chega a R$ 7,94 trilhões em julho A dívida pública subiu 0,71% em julho em relação a junho de 2025. O valor atingiu R$ 7,94 trilhões, o que representou uma alta de... Revista Oeste|Do R7 27/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 21h38 ) twitter

dívida pública Brasil Revista Oeste - Economia

A dívida pública subiu 0,71% em julho em relação a junho de 2025. O valor atingiu R$ 7,94 trilhões, o que representou uma alta de R$ 55,8 bilhões no período. O estoque inclui débitos do governo no Brasil e no exterior. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 27.

