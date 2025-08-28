Dívida pública chega a R$ 7,94 trilhões em julho
A dívida pública subiu 0,71% em julho em relação a junho de 2025. O valor atingiu R$ 7,94 trilhões, o que representou uma alta de...
A dívida pública subiu 0,71% em julho em relação a junho de 2025. O valor atingiu R$ 7,94 trilhões, o que representou uma alta de R$ 55,8 bilhões no período. O estoque inclui débitos do governo no Brasil e no exterior. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 27.
A dívida pública subiu 0,71% em julho em relação a junho de 2025. O valor atingiu R$ 7,94 trilhões, o que representou uma alta de R$ 55,8 bilhões no período. O estoque inclui débitos do governo no Brasil e no exterior. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 27.
Para mais detalhes sobre a situação da dívida pública e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
Para mais detalhes sobre a situação da dívida pública e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: