Drex e o risco das CBDCs: O caminho para o controle estatal no Brasil? por Artêmio Picanço A implementação do Drex, a Moeda Digital de Banco Central (CBDC) brasileira, tem sido amplamente promovida pelo... Revista Oeste|Do R7 12/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h47 )

A implementação do Drex, a Moeda Digital de Banco Central (CBDC) brasileira, tem sido amplamente promovida pelo Banco Central como um avanço na digitalização da economia. A promessa é de maior eficiência nas transações financeiras, inclusão bancária e redução de custos (Banco Central do Brasil, 2023). No entanto, por trás desse discurso otimista, escondem-se riscos profundos para a privacidade e a liberdade do cidadão brasileiro. A adoção de uma moeda digital programável, emitida e controlada diretamente pelo Estado, abre precedentes preocupantes para a vigilância e a coerção financeira da população.

Não perca a oportunidade de entender os riscos e implicações do Drex; consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

