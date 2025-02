Em 1ª intervenção de 2025, Banco Central vende US$ 2 bilhões Na manhã desta segunda-feira, 20, o Banco Central do Brasil realizou intervenções no mercado cambial. Com o objetivo de conter a valorização... Revista Oeste|Do R7 20/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta segunda-feira, 20, o Banco Central do Brasil realizou intervenções no mercado cambial. Com o objetivo de conter a valorização do dólar, que estava sendo negociado a mais de R$ 6,07, o órgão promoveu dois leilões, de US$ 1 bilhão cada. Ao todo, negociou US$ 2 bilhões, ou R$ 12,12 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes dessa intervenção!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Criptomoeda de Trump dispara e está entre as 20 maiores do mundo

Inflação sobe 0,32% na cidade de São Paulo

Mercado sobe projeção e vê inflação em 5,08% em 2025