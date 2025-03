Em 12 meses, estatais acumulam déficit de R$ 7,4 bilhões

Revista Oeste |Do R7

As empresas estatais acumularam nos últimos 12 meses um déficit de R$ 7,4 bilhões. Somente em janeiro, o rombo foi de R$ 1 bilhão. Apesar disso, no primeiro mês de 2025, o governo conseguiu registrar um superávit primário de R$ 104 bilhões, conforme dados do Banco Central.

