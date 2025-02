Em tom ameno, Luiza Trajano pede que Galípolo não anuncie aumento dos juros Durante um evento nesta sexta-feira, 14, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a presidente do conselho do Magazine... Revista Oeste|Do R7 15/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 13h45 ) twitter

Durante um evento nesta sexta-feira, 14, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a presidente do conselho do Magazine Luiza, Luiza Trajano, fez um pedido em tom de brincadeira ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ela solicitou que ele não anunciasse mais aumentos de juros, pois isso causa impactos negativos no mercado.

Para saber mais sobre a posição de Luiza Trajano e as implicações para a economia, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

