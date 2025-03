Entenda como funciona o crédito consignado A partir desta sexta-feira, 21, começa a vigorar a nova linha de empréstimo consignado voltada para trabalhadores com carteira assinada... Revista Oeste|Do R7 21/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 14h46 ) twitter

Dinheiro Real superávit janeiro 2025

A partir desta sexta-feira, 21, começa a vigorar a nova linha de empréstimo consignado voltada para trabalhadores com carteira assinada, chamada Crédito do Trabalhador. Com um público potencial de 47 milhões de pessoas, a modalidade atenderá empregados domésticos, trabalhadores rurais e microempreendedores individuais (MEIs). O governo informa que a principal novidade é a redução dos juros, e o saldo do FGTS poderá ser utilizado como garantia.

